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كوردستان تسمح بعودة الجمهور للملاعب والقاعات الرياضية

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-19T17:01:43+0000
كوردستان تسمح بعودة الجمهور للملاعب والقاعات الرياضية

شفق نيوز/ اعلن رئيس اتحاد كوردستان لكرة القدم سفين كانبي، يوم السبت، سماح صحة اقليم كوردستان بعودة الجماهير الرياضية لحضور كافة الانشطة الرياضية بنسبة 50 بالمئة.

وقال كانبي لوكالة شفق نيوز إن "صحة الاقليم وافقت على السماح للجمهور الرياضي بالحضور للملاعب والقاعات لمتابعة الانشطة الرياضية بضمنها مباريات الدوري الكوردستاني لكرة القدم بنسبة خمسين بالمئة".

واضاف ان القرار يشمل كل محافظات الاقليم، اربيل، السليمانية، دهوك، وحلبچة .

وثمن كانبي القرار الصحي، داعيا الجماهير الرياضية إلى ارتداء الكمامات خلال تواجدهم في الملاعب والقاعات حفاظاً على سلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا .

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