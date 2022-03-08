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كوردستان تتفق مع السفير الفرنسي على دعم رياضة الإقليم

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-08T11:49:30+0000
كوردستان تتفق مع السفير الفرنسي على دعم رياضة الإقليم

شفق نيوز/ بحث مدير رياضة اقليم كوردستان شاكر احمد سمو يوم الثلاثاء، بالسفير الفرنسي في العراق، دعم الرياضة في اقليم كوردستان.

وقال سمو لوكالة شفق نيوز؛ "لبينا دعوة السفير الفرنسي كممثل لرياضة الإقليم وقد تباحثت مع السفير الفرنسي أوجه التعاون المشتركة بين رياضة فرنسا ورياضة الإقليم للرجال والنساء".

واضاف ان "الاتفاق فرصة جيدة لتطوير رياضة الإقليم ودعمها بالخبرات والإمكانيات الفرنسية التي تمتلك خبرة واسعة في مجال الرياضة على مستوى أوروبا".

وتم في وقت سابق من يوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية التعاون بين الاتحاد العراقي لكرة القدم والسفارة الفرنسية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم لإطلاق مشروع رعاية كرة القدم النسائية بحضور مدير رياضة اقليم كوردستان شاكر احمد سمو.

يذكر ان رياضة الاقليم تشهد تطورا ملحوظا للرجال والنساء واصبحت وافداً اساسيا للمنتخبات الوطنية العراقية بكافة الفعاليات.

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