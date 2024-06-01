كورتوا يعود.. ريال مدريد يلعب "الليلة" بلا حارسه لونين.. ماذا حدث؟

شفق نيوز/ قبل ساعات من انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا، لحق حارس مرمى ريال مدريد الإسباني أندري لونين بفريقه في لندن استعدادا لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، علما أنه لن يشارك أساسيا في اللقاء المرتقب.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت تقارير إعلامية أن لونين، الذي تألق في الأدوار السابقة من البطولة، أصيب بوعكة صحية قبل أيام قليلة من النهائي.

ولم يتمكن حارس المرمى الأوكراني من السفر مع زملائه إلى العاصمة البريطانية، الخميس، وبعد 24 ساعة أكد مدرب الفريق الملكي كارلو أنشيلوتي، أنه لن يشارك أساسيا ضد دورتموند، حيث سيحل محله تيبو كورتوا العائد من الإصابة.

وقبل ساعات معدودة من انطلاق المباراة النهائية في ملعب ويمبلي، انضم لونين إلى بقية زملائه، حسبما ذكر موقع "فوتبول إسبانيا".

وأكد المصدر أن لونين لن يكون أساسيا ضد دورتموند، لكنه سيحصل على نصيبه من الثناء إذا فاز ريال مدريد بلقبه الخامس عشر مساء اليوم السبت.

وقدم لونين أداء رائعا طوال البطولة، وكان حاسما في الفوز بركلات الترجيح على مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع النهائي.