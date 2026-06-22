كواليس الفوز المصري.. "توبيخ" داخل غرفة الملابس قلب الموازين

شفق نيوز- متابعة

أبدى مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، مهاجم منتخب مصر، سعادته بالفوز الذي حققه "الفراعنة" على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، فجر الاثنين، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، مؤكداً أن الجماهير المصرية كان لها دور مهم في هذا الانتصار.

وقال زيكو في تصريحات إعلامية عقب اللقاء إن المنتخب حقق فوزاً ثميناً عزز حظوظه في التأهل إلى دور الـ32، مشيراً إلى أن الحضور الجماهيري المصري في ملعب "بي سي بليس" منح اللاعبين شعوراً بخوض المباراة على أرضهم.

وأوضح أن أداء المنتخب في الشوط الأول لم يكن بالمستوى المطلوب بسبب بعض الأخطاء وعدم الانسجام بين الخطوط، ما دفع المدير الفني حسام حسن إلى التدخل خلال الاستراحة بين الشوطين وتوجيه ملاحظات حادة للاعبين، مطالباً إياهم برد فعل قوي وإظهار روح قتالية أكبر.

وكشف أن المدير الفني حسام حسن وجّه توبيخاً للاعبين بين الشوطين، ما ساهم في إشعال رد فعل قوي داخل الفريق في الشوط الثاني.

وأضاف أن الجهاز الفني أجرى تعديلاً تكتيكياً في الشوط الثاني، حيث تم نقله من مركز الجناح الأيسر إلى رأس الحربة، مع تحويل عمر مرموش إلى الجناح، وهو ما ساهم في تحسين الفاعلية الهجومية واستغلال المساحات خلف دفاع المنافس.

وأكد أن هذا التغيير كان نقطة تحول في المباراة، بعدما تمكن من تسجيل هدف التعادل، ثم صناعة الهدف الثاني الذي أحرزه محمد صلاح، ليساهم بشكل مباشر في قلب النتيجة لصالح المنتخب المصري.

وفي ختام حديثه، أهدى زيكو الفوز إلى والدته وشقيقه الأكبر، مستذكراً والده الراحل، معرباً عن أمنيته لو كان حاضراً لمشاركة هذه اللحظة التاريخية.