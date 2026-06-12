كندا يتعادل مع البوسنة والهرسك ايجابياً في كأس العالم

شفق نيوز- متابعة

تعادل منتخب كندا مع البوسنة والهرسك بنتيجة 1-1 في أولى مواجهات المنتخبين بدور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

وجرت المباراة مساء الجمعة على ملعب تورنتو ستاديوم في كندا، حيث انتهى الشوط الاول بتقدم البوسنة والهرسك بهدف دون مقابل جاء الهدف عبر اللاعب يوفو لوكيتش في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني تمكن منتخب كندا بعد سيطرته على الشوط وضغطه المتواصل، من تعديل النتيجة في الدقيقة 78 عبر اللاعب سيل لارين.

وانطلقت المباراة عند الساعة العاشرة مساءً في كندا، إحدى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة، التي تحتضن جانباً من منافسات المونديال.

ويخوض المنتخبان الكندي والبوسني منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي قطر وسويسرا، في صراع مبكر لحصد النقاط وتعزيز فرص التأهل إلى الدور المقبل.

وفي سياق متصل تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة، الدولة الثالثة المستضيفة للبطولة، والتي تستهل مشوارها في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب باراغواي عند الساعة الرابعة فجر اليوم السبت، على ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغليوود.

ويخوض منتخبا الولايات المتحدة وباراغواي منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضاً منتخبي أستراليا وتركيا، في صراع مبكر على حجز إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.