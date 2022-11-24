سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

 كم يتقاضى حكام كأس العالم في مونديال قطر 2022 ؟

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-24T11:00:09+0000
 كم يتقاضى حكام كأس العالم في مونديال قطر 2022 ؟

شفق نيوز/ طرحت شبكة "إن بي سي سبورت" الأمريكية تساؤلاً حول المبلغ الذي يتقاضاه حكام كأس العالم في مونديال قطر 2022.

ووفقا للشبكة الأمريكية، فإن هذا السؤال يعد أحد الأسئلة الصعبة، حيث لا يمكن تحديد أجور الحكام في المونديال بشكل دقيق.

https://twitter.com/nbcchicago/status/1595477324476170243

وأشارت إلى أنه وفقا لخبراء رياضيين وحكام سابقين فإن متوسط الأجور يبلغ 70 ألف دولار لحكم الساحة على أقل تقدير، وقد تقل أو تزيد قليلا وفقا لعدد المباريات التي يديرها، وكذلك وفقا لأهمية المباراة وقوتها، كما يرتفع الأجر للحكم الذي سيدير النهائي.

وخلال النسخة الماضية من مونديال 2018 الذي أقيم في روسيا، كشفت البيانات أن كل حكم حصل على 70 ألف دولار عن مشاركته في البطولة، أما في بطولة عام 2024 فحصل الحكام على 50 ألف دولار عن مشاركتهم في مونديال البرازيل.

وتم اختيار 36 حكما للمشاركة في دور المجموعات من المسابقة العالمية، ماعدا الحكام المساعدين.

وسيقوم بتحكيم المراحل اللاحقة من البطولة، بما في ذلك دور الـ16 الدور ربع النهائي، والدور نصف النهائي، والمواجهات النهائية الحكام الذين سيكون لديهم أفضل تقييم خلال دور المجموعات.

يذكر أن بطولة كأس العالم في قطر هي الأولى من نوعها على الإطلاق التي يتم فيها اختيار ثلاث حكام من السيدات، وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ البطولة.

 

 

related

بوغبا يقرر اجراء عملية جراحية والغموض يحيط بمشاركته في مونديال قطر

Date: 2022-09-06 11:29:04
بوغبا يقرر اجراء عملية جراحية والغموض يحيط بمشاركته في مونديال قطر

رئيس "فيفا" يدافع عن قطر: ما يحدث من الأوروبيين نفاق 

Date: 2022-11-19 09:55:56
رئيس "فيفا" يدافع عن قطر: ما يحدث من الأوروبيين نفاق 

علي عدنان يحدد عقبات في طريق العراق لمونديال قطر

Date: 2020-10-16 06:04:25
علي عدنان يحدد عقبات في طريق العراق لمونديال قطر

مونديال قطر.. المغرب تفرض تعادلاً على الوصيف كرواتيا

Date: 2022-11-23 11:55:57
مونديال قطر.. المغرب تفرض تعادلاً على الوصيف كرواتيا

الفيفا يمنع المنتخب الروسي من المشاركة في مونديال قطر

Date: 2022-02-28 17:48:37
الفيفا يمنع المنتخب الروسي من المشاركة في مونديال قطر

مونديال قطر.. أكثر من 23 مليون طلب تذاكر

Date: 2022-04-30 06:09:48
مونديال قطر.. أكثر من 23 مليون طلب تذاكر

في مونديال 2022.. قطر تسمح بالكحول والعلاقات "المثلية" وأمور أخرى تعرف عليها

Date: 2022-10-19 15:46:34
في مونديال 2022.. قطر تسمح بالكحول والعلاقات "المثلية" وأمور أخرى تعرف عليها

كوريا الشمالية تنسحب من تصفيات مونديال قطر وأولمبياد طوكيو

Date: 2021-05-16 07:58:10
كوريا الشمالية تنسحب من تصفيات مونديال قطر وأولمبياد طوكيو