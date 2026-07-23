كم طلب غوارديولا لتدريب المنتخب الإيطالي؟

شفق نيوز- متابعة

أفادت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، يوم الخميس، بأن المدرب بيب غوارديولا طلب 20 مليون يورو سنويًا لتدريب المنتخب الإيطالي، أي ضعف المبلغ الذي يُقال إن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مستعد لدفعه.

وعادت إمكانية تولي غوارديولا منصب مدرب المنتخب الإيطالي إلى الظهور مجددًا، بعد أن أقر رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جيوفاني مالاغو، بوجود اتصالات مع المدرب الإسباني، رغم أنه لم يضمن أن المحادثات ستثمر.

بل إن مالاغو ذهب في تصريحاته إلى حد القول بأنه في حالة غوارديولا، يمكن إجراء "استثناءات" على مستوى الميزانية لدفع راتبه.

ووفقًا للصحيفة الإيطالية، فإن هذا الطلب يهدف إلى تعجيز إيطاليا من أجل الرفض، إذ ألمح غوارديولا سابقاً إلى أنه يفضل أخذ استراحة بعد 10 سنوات قضاها مع مانشستر سيتي، قبل البدء في مشروع آخر.

وتصر الصحيفة على أن غوارديولا لا يزال المرشح المفضل لدى المديرين الرياضيين في إيطاليا، باولو مالديني وليوناردو، ولكن ليس بهذا الثمن.

ومن هنا تبدأ رحلة البحث عن مدرب جديد للأتزوري، وبصرف النظر عن غوارديولا، فإن أندريا بيرلو هو المرشح الأبرز، يليه روبرتو مانشيني ثم أنطونيو كونتي.

يشار إلى أن منتخب إيطاليا فشل في التأهل إلى كأس العالم في آخر 3 نسخ: 2018 و2022 و2026، لتدخل الكرة الإيطالية في أزمة عنيفة تحتاج إلى حل جذري، لذا جاء التفكير في غوارديولا من أجل إعادة الطليان على الخريطة العالمية.