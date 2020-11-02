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كلوب يدافع عن صلاح.. أخبرني أنه تعرض لثلاث ضربات

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-02T17:57:58+0000
كلوب يدافع عن صلاح.. أخبرني أنه تعرض لثلاث ضربات

شفق نيوز/ دافع الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، يوم الاثنين، عن نجم فريقه المصري محمد صلاح، بعد الانتقادات التي تعرض لها اللاعب بسبب ركلة الجزاء التي حصل عليها ضد وست هام يونايتد.

وتعرض صلاح لانتقادات عديدة، حيث يجد البعض أنه ادعى التمثيل داخل منطقة الجزاء، من أجل خداع الحكام والحصول على ركلة جزاء.

ورد المدرب الألماني في المؤتمر الخاص بمواجهة أتلانتا في دوري ابطال اوروبا، قائلا: "ليس لدي ما أقوله، لقد كانت مخالفة إلى حد كبير لكل من شاهدها".

وأضاف "صدق أو لا تصدق، لقد تحدثت مع محمد صلاح صباح الأحد، وسألته عن حالته، وأخبرني أنه تعرض لثلاث ضربات في المباراة، واحدة كانت في منطقة الجزاء، لكنه لم يسقط".

وتابع: "لا نتحدث كثيرا عن ركلات الجزاء التي لم نحصل عليها بعد يومين، ولكن ما زال البعض يتحدث عن ركلة جزاء حصلنا عليها، رغم أن المباراة كانت يوم السبت".

وفاز ليفربول على ضيفه وست هام يونايتد (2-1) في المباراة التي جمعتهما، السبت الماضي، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدف التعادل في تلك المباراة، بعدما سقط من جراء تدخل موساكو، مدافع الهامرز، وحصل على ركلة جزاء.

ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 16 نقطة، واعتلى صدارة "البريمير ليغ" منفردا، يليه توتنهام وإيفرتون.

 


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