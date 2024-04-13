كلوب يبحث عن نهاية "رائعة" مع ليفربول: لست مدرباً عظيماً

شفق نيوز/ يسعى المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يورغن كلوب، إلى منح جماهير "الريدز" نهاية رائعة قبل رحيله عن النادي الانكليزي.

وفي الوقت الذي يدخل فيه كلوب الأسابيع الأخيرة من عهده مع ليفربول، حيث أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، يظل الريدز في منافسة ثلاثية على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستعد لمواجهة كريستال بالاس يوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ليفربول توج بالفعل بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ولكن آماله في التتويج بلقب الدوري تلقت ضربة موجعة بعد خسارته يوم الخميس الماضي بثلاثة نظيفة أمام أتالانتا في ذهاب دور الثمانية، وهو شيء يريد كلوب أن يجعله إيجابيا.

وقال كلوب: "بالنسبة لي، شاهدت ما يكفي من المسيرات والاحتفالات، الأمر لم يكن متعلقا بهذا أبدا، ولن يكون كذلك، ولكني أريد أن أمنح للناس الفرصة للاحتفال بشيء مميز وأعتقد أنه سيكون صحيحا أيضا".

وأضاف: "أنا سعيد بأننا مازلنا في المنافسة. أود التأكد من أننا سنواصل المنافسة. في بعض الأحيان تكون الحياة وكرة القدم متشابهتين – تحتاج إلى ضربة قوية لتدرك سبب قيامك بما تقوم به وتلقينا الضربة وسنستخدمها".

ولدى سؤاله عما يعنيه ذلك لإرثه، قال كلوب: "لا أهتم... هل هذا سيجعلني مدربا عظيما؟ لم أعتبر نفسي من قبل مدربا عظيما. أبدا، على الإطلاق في حياتي".

وأضاف: "أفاجأ حتى يومنا هذا من وجود بعض الناس الذين ينظرون لى بهذه الطريقة. وهذا صحيح تماما بنسبة مئة بالمئة ولكني أتقبل أن الناس تراني بهذه الصورة".

وأردف: "المهم أن تكون جماهير ليفربول سعيدة بما فعلته، هذا هو الشيء الأهم".

وأكد: "على قبري، لا أريد كتابة (هنا يرقد واحد من أنجح المدربين على وجه الأرض) فأنت لا تزال مستلقيا على عمق ثلاثة أقدام. لا، لا أريد ذلك. أود أن يذكروني بأنني شخص ساعدت الناس طوال حياتي".