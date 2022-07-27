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كلوب أمريكا يفرض التعادل على ريال مدريد

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-27T04:55:33+0000
كلوب أمريكا يفرض التعادل على ريال مدريد

شفق نيوز/ فرض فريق "كلوب أمريكا" المكسيكي التعادل على نظيره "ريال مدريد" الاسباني بنتيجة 2-2 في اللقاء الودي الذي أقيم صباح اليوم الاربعاء، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل كلوب أمريكا هدف التقدم عن طريق هنري مارتن في الدقيقة 5، في حين تعادل ريال مدريد عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 55 سجل إيدين هازارد هدف ثاني لريال مدريد من ركة جزاء، ثم تعادل كلوب أمريكا عن طريق فيدالغو من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره يوفنتوس، يوم الأحد، في أخر مباريات الفريق الودية في امريكا.

 

 

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