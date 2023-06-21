"كلوبال" التركية توجه رسالة إلى السوداني بشأن ملعب المدينة

شفق نيوز / وجه المدير المفوض لشركة "كلوبال" التركية فلاح منفي، رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، يطالبه بتسديد الحكومة العراقية المتمثلة بوزارة الشباب والرياضة العراقية مستحقات الشركة المتبقية المتأخرة رغم إنجاز ملعب المدينة في بغداد منذ أربع سنوات.

وقال فلاح منفي، لوكالة شفق نيوز: "لقد فشلنا وتعبنا من مطالبة وزارة الشباب والرياضة بتسديد مستحقات الشركة المتأخرة منذ أربع سنوات، رغم إنجازنا الملعب واحتضانه لأنشطة وبطولات رياضية مختلفة".

وأضاف: "قررنا بعد أن مللنا مماطلة وتحجج وزارة الشباب والرياضة بعدم دفع مستحقاتنا، لنوجه رسالة ومناشدة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من موقعنا كمدير مفوض لشركة (اترتان كلوبال) التركية، لانصافنا".

وأشار منفي، إلى أن "وزارة الشباب والرياضة لم تمنحنا مستحقاتنا متحججة بعدم إكمالنا الملعب رغم أن الملعب كامل واحتضن بطولات وعدد كبير من المباريات الدولية الودية والرسمية، إضافة لمباريات الدوري العراقي الممتاز وغيرها من الأنشطة".

وأوضح مدير مفوض الشركة التركة، أن "وزارة الشباب والرياضة تتحجج بحجج واهية لا سيما وأن لجان تفتيش من الاتحادات الآسيوي والعربي وغرب آسيا أكدوا بعد كل تفتيش على الملعب قبل أي بطولة، جاهزيته واكتماله من كل الجوانب لاحتضان البطولات والمباريات الدولية ويصادقون على ذلك في محاضر التفتيش الرسمية".

ولفت إلى أن "لجان التفتيش المختصة لا تقبل بأي خلل بالملعب قبل أي بطولة، ولم يؤشروا أي نواقص عليه، وكان الملعب فال خير على المنتخبات الوطنية التي حصدت النتائج الجيدة والتتويج بالألقاب وكان آخر إنجاز تحقيق لقب غرب آسيا لمنتخبات تحت 23 عاماً".

ودعا منفي، رئيس الوزراء، إلى تشكيل لجنة مختصة لتكليفها بالكشف على الملعب على ألّا تكون لجنة من وزارة الشباب والرياضة، ليتم التأكد من صدق عمل الشركة، وبأن الملعب متكاملاً وجاهزاً من جميع النواحي".