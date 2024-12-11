كلفته 100 مليون دينار.. "كاس" تُجهز على آمال فلاح حسن بالعودة للزوراء

شفق نيوز/ ردت محكمة "كاس" الدولية المختصة بالشؤون الرياضية، يوم الأربعاء، الدعوى التي رفعها الرئيس السابق لنادي الزوراء الرياضي فلاح حسن، اعتراضاً على قرار اللجنة الأولمبية العراقية بحلّ إدارة النادي التي كان يترأسها.

وقال الصحفي العراقي حسين سعد، المقيم في سويسرا، لوكالة شفق نيوز "تضمنت الدعوى طلب إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ الأمر الإداري الذي أصدرته اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بحلّ الهيئة الإدارية لنادي الزوراء التي يترأسها فلاح حسن وتعيين هيئة مؤقتة".

وأضاف "بهذا الرد سوف تستمر الهيئة المؤقتة المشكلة من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بأعمالها في إدارة نادي الزوراء لحين إجراء انتخابات جديدة للهيئة الإدارية للنادي".

وأشار إلى أن "أجور الدعوى التي أقامها فلاح حسن بلغت 100 مليون دينار عراقي ما بين أجور إقامة الدعوى في محكمة كاس، وأجور والمحامي الذي كُلف برفع الدعوى".

وكان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، قد حلّ الهيئة الإدارية لنادي الزوراء برئاسة فلاح حسن، وشكل هيئة مؤقتة لإدارة النادي تهيئ لانتخاب هيئة إدارية مقبلة يستمر عملها لدورة انتخابية أمدها أربع سنوات، حيث كان قرار المكتب التنفيذي اتخذ بالإجماع بعد الاستناد إلى المادة 14/أولاً/6/2/1 من قانون الأندية الرياضية ذي الرقم 18 لسنة 1986 والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1988.

على أن يستمر عمل الهيئة المؤقتة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر تجري خلالها المؤتمر الانتخابي الخاص بانتخاب هيئة إدارية مقبلة لنادي الزوراء الرياضي.

وتألفت الهيئة من محمد مثنى ياسر رئيساً، ويعقوب حسين سالم نائباً، وغيث عبد الغني عبد الواحد أميناً للسر، وسعد عبد الرحيم عبد الكريم أميناً مالياً، ومحمود حسين عبد الكريم، وداود سلمان شعوبي، وليث حسين شهيب أعضاء.