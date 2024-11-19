كلفتهم الرحلة آلاف الدولارات.. عراقيون في مسقط سيشاهدون مباراة المنتخب بواسطة التلفزيون (فيديو)

شفق نيوز/ يدفع هوس كرة القدم وتشجيع منتخب البلاد، الجماهير إلى خوض مغامرة قد تنتهي دون مشاهدة مباراة منتخب البلاد.

يقول أحد المشجعين العراقيين، ان تجشم عناء السفر لمشاهدة وتشجيع المنتخب في الملعب العماني، في رحلة كلفته نحو 3 آلاف دولار إلّا انه سيشاهد المباراة في سلطنة عمان ولكن بواسطة التلفاز.

حسب مصادر عراقية، سافر نحو 6 آلاف عراقي إلى مسقط لتشجيع المنتخب العراقي، غير ان الاتحاد العُماني خصص ألفي بطاقة دخول للجماهير العراقية، لذا تجمعت أعداد كبيرة من الجماهير العراقية أمام مبنى الاتحاد العماني لكرة القدم في مسقط يطالبون بتذاكر الدخول إلى ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضية لمتابعة مباراة العراق ومضيفه سلطنة عمان ضمن منافسات الجولة السادسة للتصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026.

وعبرت الجماهير العراقية عن غضبها مؤكدة بأنها تفاجأت بعدم وجود تذاكر رغم قطع آلاف الكيلومترات والوصول الى سلطنة عمان للتواجد في مباراة اليوم المقررة انطلاقها في السابعة مساء، مما دعاهم إلى التجمهر أمام مبنى الاتحاد العماني لكرة القدم مطالبين بتذاكر رغم ‏أن الاتحاد العماني سبق وأن اتفق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم بمنح 2000 تذكرة للجمهور العراقي، لكنها تفاجات بحضور أعداد هائلة وصلت إلى اكثر من 6000 متفرج من الجمهور العراقي يرغبون التواجد في المباراة.