كلاسيكو مرتقب بين الريال والبرشا في نهائي السوبر الاسباني

شفق نيوز/ ضرب ريال مدريد موعدا مرتقبا مع غريمه برشلونة، بفوزه على ريال مايوركا، الخميس، والتأهل لنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها السعودية.

وسجل جود بلينغهام ورودريغو هدفين في الشوط الثاني، ليقودا ريال مدريد إلى الفوز 3-صفر على مايوركا، في قبل نهائي المسابقة.

وافتتح لاعب الوسط الإنجليزي التسجيل لريال مدريد بعد مرور ساعة من بداية المباراة، إذ استفاد من تحرك جماعي رائع وسدد كرة منخفضة وسط الشباك.

وجاء الهدف الثاني لريال عن طريق مارتن فاليينت مدافع ريال مايوركا، إذ أسكن الكرة بالخطأ في شباك فريقه في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ثم أضاف رودريغو الهدف الثالث للفريق الملكي بتسديدة من مسافة قريبة.

ويلتقي بطل إسبانيا في النهائي مع برشلونة، الأحد، بعد تأهل الفريق الكتالوني بالفوز 2-صفر على أتلتيك بلباو في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي، الأربعاء.