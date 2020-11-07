كلاسيكو ألمانيا.. بايرن ميونخ يقلب الطاولة على دورتموند

شفق نيوز/ قلب بايرن ميونخ الطاولة على مضيفه بوروسيا دورتموند، وحقق فوزًا بنتيجة (3-2)، بالمباراة التي جمعتهما بملعب سيجنال ايدونا بارك، يوم السبت، في إطار لقاءات الأسبوع السابع من الدوري الألماني.

وأحرز أهداف دورتموند كل من ماركو رويس (45) وإيرلينج هالاند (82)، فيما سجل أهداف الفريق البافاري كل من دافيد ألابا (45+3)، روبرت ليفاندوفسكي (48) وليروي ساني (80).

وبهذا الفوز، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الأول، فيما تجمد رصيد بوروسيا عند 15 نقطة بالمركز الثالث.

وصل دورتموند بهجمة مرتدة سريعة في الدقيقة الخامسة، حتى وصلت الكرة إلى أكسيل فيتسل متوسط ميدان بوروسيا على حدود المنطقة، ليسدد كرة أرضية ضعيفة تمر بجوار المرمى.

وكاد بايرن ميونخ أن يتقدم بالهدف الأول بعد مرور 13 دقيقة، إثر كرة عرضية من الناحية اليسرى ارتقى لها ليون جوريتسكا، وقابلها بتسديدة رأسية تألق معها رومان بوركي حارس دورتموند الذي أبعدها عن مرماه ببراعة.

وواصل دورتموند الاعتماد على المرتدات، ومن تمريرة سحرية من ريينا انفرد هالاند بالمرمى من جهة اليسار في الدقيقة 21، إلا أنه سدد كرة أرضية على يسار نوير لتمر بجوار القائم.

وأنقذت تقنية الفيديو الفريق الأصفر، بعدما سجل ليفاندوفسكي هدفًا للبايرن بالدقيقة 24، بعد عرضية جنابري قابلها روبرت بتسديدة في الشباك، احتسبه حكم اللقاء قبل أن تُقر تقنية الفيديو بوجود حالة تسلل على البولندي.

وأجرى هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ، تبديل أول اضطراري بخروج جوشوا كيميتش، الذي تعرض للإصابة، ليحل محلهه كورينتين توليسو في الدقيقة 36.

وأهدر فيتسل فرصة محققة للتسجيل قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، بعدما قابل عرضية من الناحية اليسرى ليسددها برعونة وبطريقة غريبة بعيدة تمامًا عن المرمى، رغم كونه في موقف جيد للتسديد.

وتمكن رويس من تسجيل هدف التقدم لدورتموند بالدقيقة 45 من الشوط الأول، بعد تمريرة من جوريرو داخل المنطقة، قابلها رويس بتسديدة مباشرة في المرمي،.

ورد بايرن ميونخ سريعًا بهدف التعادل عن طريق ألابا بالدقيقة (45+3)، بعد ركلة حرة على حدود منطقة دورتموند، نفذها لاعبو البافاري بطريقة رائعة لتنتهي بتسديدة قوية من ألابا في الشباك.

في الثواني الأولى من الشوط الثاني، كاد دورتموند أن يضرب بايرن بهدف ثانٍ، بعد تمريرة رائعة من سانشو في عمق الدفاع البافاري لهالاند الذي حاول تمرير عرضية إلى رويس لكنها تمر لخارج الملعب.

وتمكن ليفاندوفسكي من هز شباك دورتموند بالهدف الثاني بالدقيقة 48، بعد عرضية متقنة من لوكاس هيرنانديز ارتقى لها ليفاندوفسكي وقابلها برأسية في الشباك.

وبعد دقيقتين، انطلق كينجسلي كومان وتوغل لأمام منطقة جزاء دورتموند ليسدد صاروخ يضرب القائم الأيسر، ليحرمه من تسجيل هدف ثالث للبافاري.

وتألق بوركي حارس بوروسيا وأنقذ فريقه من هدف ثالث، بعد عرضية كومان المخادعة والمباشرة على المرمى، لكن الحارس كان لها بالمرصاد.

وأهدر جيوفاني ريينا، فرصة تعديل النتيجة لدورتموند بالدقيقة 63، بعدما أخطأ بونا سار في إبعاد الكرة ليحصل عليها ريينا وينطلق داخل المنطقة ويسدد كرة ضعيفة يتصدى لها نوير حارس البايرن.

وواصل دورتموند إهدار الفرص، وبالدقيقة 68، حصل رويس على الكرة داخل المنطقة ليراوغ بواتينج ويسدد كرة أرضية يتصدى لها نوير.

وبهجمة مرتدة سريعة بالدقيقة 80، نجح ساني في تسجيل هدف ثالث لبايرن ميونخ، بعدما انطلق ليفاندوفسكي بالكرة من منتصف الملعب ليمرر إلى ساني الذي توغل داخل المنطقة وسدد الكرة على يمين الحارس بالشباك.

وبالدقيقة 83، قلص بوروسيا النتيجة بهدف ثانٍ عن طريق هالاند، بعد تمريرة طولية في قلب الدفاع من جوريرو، انفرد بها هالاند بالمرمى ليراوغ الحارس نوير ويسدد كرة بقدمه اليسرى في الشباك.

وأهدر رويس فرصة محققة لتعديل النتيجة بالدقيقة 87، بعد عرضية من الناحية اليسرى وصلت إلى رويس أمام المرمى وخالي تمامًا من الرقابة، ليسددها بعيدة عن المرمى.

وسجل ليفاندوفسكي هدف رابع بالدقيقة 93، إلا أن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.



