كلاسيكو إسباني وخليجي 26.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ تتصدر مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وأتلتيكو مدريد مباريات الجولة 18 من الدوري الإسباني، فيما ستكون واحدة من المباريات الأكثر متابعة اليوم السبت في ملاعب الكرة العالمية.

وبجانب الدوري الإسباني، تدور مباريات من الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي كريستال بالاس مع آرسنال، ويواجه أستون فيلا مانشستر سيتي، أما في الدوري الإيطالي فينزل نابولي ضيفا ثقيلا على جنوة.

وتبدأ اليوم السبت أيضا منافسات النسخة 26 من كأس الخليج التي تحتضنها الكويت من 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري و3 يناير/ كانون الثاني المقبل فيما تدور مباراة الافتتاح بين الكويت وعمان.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

برشلونة ـ أتلتيكو مدريد – 11.00 مساءً – BEIN SPORTS 3

الدوري الإنجليزي:

أستون فيلا ـ مانشستر سيتي –03.30 مساءً – BEIN SPORTS 1

كريستال بالاس – آرسنال – 08.30 مساءً – BEIN SPORTS 1

الدوري الألماني:

آينتراخت فرانكفورت ـ ماينز 05 – 05:30 مساءً – BEIN SPORTS 4

الدوري الإيطالي:

جنوى ـ نابولي – 08.00 مساءً – أبوظبي بريميوم 1

كأس الخليج:

الكويت ـ عمان ـ 08.00 مساءً

قطر ـ الإمارات ـ 10.00 مساءً

ومن المقرر أن تنقل مباريات كأس الخليج عبر قنوات العراقية الرياضية - الرابعة الرياضية - الكويت الرياضية - قناة أبو ظبي الرياضية - دبي الرياضية - الشارقة الرياضية - الكاس الرياضية - قنوات ssc - عمان لرياضية - البحرين الرياضية -