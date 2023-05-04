"كلاسيكو بغداد".. القيثارة تواجه الصقور غداً لفض الشراكة على صدارة الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الجمعة، منافسات الجولة 27 للدوري العراقي الممتاز بإجراء خمس مواجهات تقام اثنان منها في الساعة الرابعة عصراً تقام الاولى على ملعب السليمانية بين فريقي نوروز وضيفه كربلاء، وتجمع الثانية فريقا نفط الوسط وضيفه الزوراء على ملعب النجف الدولي.

ويحتضن ملعب زاخو في السادسة والربع مباراة اصحاب الارض والجمهور فريق زاخو وضيفه الكهرباء، وتقام في الساعة التاسعة والنصف مباراتين تجمع الأولى فريقي النجف وضيفه القاسم على ملعب النجف الدولي، ويحتضن ملعب الشعب الدولي مباراة كلاسيكو العراق يجمع فريقا الشرطة والقوة الجوية وتعد مباراة فض الشراكة كون الشرطة يمتلك 54 نقطة بالصدارة، بينما يلاحقه بالوصافة فريق القوة الجوية برصيد 52 نقطة وهذا يعني أن اي فريق يحقق الفوز على الآخر يعني تصدره ترتيب فرق الدوري الممتاز.

وتتواصل منافسات الجولة في اليوم التالي "السبت" بإقامة أربع مواجهات تقام ثلاثة منها في الساعة الرابعة عصرا، تجري الاولى على ملعب الساحر احمد راضي بين فريقي الكرخ وضيفه الحدود، ويحتضن ملعب الصناعة مباراة فريقه الصناعة وضيفه نفط ميسان، وتقام الثالثة على ملعب دهوك بين اصحاب الارض والجمهور فريق نادي دهوك وضيفه نفط البصرة، وتقام مباراة واحدة في الساعة السابعة مساء على ملعب النجف الدولى بين فريقي الديوانية وضيفه الطلبة.

وتقام مباراة أخيرة يوم الأحد المقبل في الساعة الرابعة والنصف عصراً تجمع فريق نادي النفط وضيفه فريق نادي اربيل، على ملعب الساحر احمد راضي في العاصمة بغداد.