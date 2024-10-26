كلاسيكو الأرض.. موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مواجهة نارية بين فريقي برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في قمة منافسات الجولة الحادية عشرة لليغا.

وتُعرف مبارايات ريال مدريد وبرشلونة بكلاسيكو الأرض، وذلك بسبب شهرتها الكبيرة وتأثيرها في عالم كرة القدم، حيث تجمع بين اثنين من أبرز الأندية في التاريخ، وهما الأكثر نجاحًا في الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات وهزيمة واحدة، يليه ريال مدريد في المركز الثاني بـ 24 نقطة بـ7 انتصارات و3 تعادلات.

ويدخل برشلونة مباراة السبت منتعشا بعد أن فاز على بايرن ميونخ بنتيجة (4-1)، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء الماضي.

بينما حقق ريال مدريد ريمونتادا مثيرة في الجولة نفسها، بفوزه على بروسيا دورتموند مساء الثلاثاء بنتيجة (5-2).

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1، ويعلق عليها عصام الشوالي.

وأيضا ضمن منافسات الدوري الإسباني تقام مباراة أخرى تجمع بين فريق لاس بالماس وجيرونا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 07:30 بتوقيت بغداد، ويتم بث اللقاء مباشرة عبر قناة beIN Sports 3.