كلاسيكو العراق.. الزوراء يتغلب على القوة الجوية بهدف وحيد

شفق نيوز/ حسم فريق نادي الزوراء كلاسيكو العاصمة لصالحه بعد تحقيقه للفوز على فريق نادي القوة الجوية بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة 33 للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب الشعب الدولي.

وسجل للزوراء علي يوسف مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 47 عن طريق اللاعب علي يوسف.

وبهذه النتيجة رفع فريق نادي الزوراء رصيده للنقطة 60 بالمركز الثالث وتجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 65 بالمركز الثاني.

وطرد حكم اللقاء علي صباح لاعب القوة الجوية منتظر عبد الامير بعد ان اشهر بوجهه بطاقة حمراء مباشرة لضربه المتعمد للاعب الزوراء في الدقيقة 39.