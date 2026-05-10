كلاسيكو التتويج.. برشلونة يهزم الريال ويحسم الليغا

شفق نيوز- مدريد

حسم برشلونة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الأحد، بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدفين دون رد في الكلاسيكو، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في مواجهة كانت كافية لإعلان الفريق الكتالوني بطلاً لليغا.

ودخل برشلونة المباراة وهو بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لحسم اللقب، لكنه اختار طريق الانتصار، بعدما فرض إيقاعه مبكراً ونجح في ضرب شباك ريال مدريد مرتين خلال الشوط الأول.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل لبرشلونة في الدقيقة التاسعة من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يضيف فيران توريس الهدف الثاني عند الدقيقة 18، بعد تمريرة من داني أولمو، ليضع الفريق الكتالوني المباراة تحت سيطرته منذ وقت مبكر.

وحاول ريال مدريد العودة إلى أجواء اللقاء، غير أن محاولاته اصطدمت بتنظيم دفاعي من برشلونة وثقة واضحة في إدارة المباراة، فيما أُلغي هدف لجود بيلينغهام، ليبقى الفريق الملكي عاجزاً عن تقليص الفارق حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، لم يكتف برشلونة بحسم الكلاسيكو، بل أنهى عملياً سباق الدوري لصالحه، محققاً لقبه الثاني على التوالي في الليغا، وموجهاً ضربة قوية لغريمه ريال مدريد في واحدة من أكثر مباريات الموسم حسماً.