كشف عن تناقض في قرارات الاتحاد.. خبير قانوني: سنكسب قضية إعادة الأمانة إلى الممتاز

شفق نيوز / عد خبير قانوني عراقي متخصص بالشأن الرياضي، اليوم الثلاثاء، وجود خرق ارتكبه اتحاد الكرة بتبليغه ثلاثة فرق من بينهم الأمانة بهبوطهم من الدوري الممتاز إلى دوري ادنى بسبب التراخيص الاسيوية، فيما أكد انه سيحسم قضية اعادة نادي الامانة الى الدوري الممتاز خلال اليومين المقبلين.

قال الخبير القانوني العراقي المتخصص بالرياضة وليد الشبيبي لوكالة شفق نيوز انه "لا يحق للاتحاد العراقي ان يطبق لوائح لا تعرفها الفرق، وخصوصاً بعد نهاية الموسم الكروي السابق".

وأضاف الشبيبي أن "ناديا الميناء وامانة بغداد وحتى سامراء لا يجوز إنزالهم لدوري أدنى لسببين على الاقل للناديين الأولين (الميناء والأمانة)، الاول: ان الاتحاد العراقي أخبرهما رسميا بأنهما اجتازا ملف التراخيص و استوفيا التراخيص الآسيوية وسيشتركان بالدوري، أما السبب الثاني هو عدم وجود لوائح المسابقات التي تذكر ماهية الفرق التي ستهبط للدوري الأدنى".

وأشار الخبير القانوني إلى "توكيله عن طريق نادي الامانة بهذا الملف على أن يتم حسم القضية خلال اليومين المقبلين لصالح النادي وعودته للدوري الممتاز"، مبينا أن "الميناء والامانة تحديدا لديهما كتابين رسميين من اتحاد الكرة العراقي يؤكد فيه بأن الناديين استوفيا شروط التراخيص و سيلعبان بالدوري الممتاز وهذا إقرار و مستمسك رسمي".

واوضح الشبيبي انه "لا يوجد أي سند قانوني لانزال اي فريق حسب اللوائح وان ناديا سامراء والميناء ايضا اذا اعترضا لدى كاس فلا يستطيع الاتحاد الاعتراض ولا إنزالهما للدرجة الأولى، أما إذا عاد الاتحاد وقرر انزال الميناء والأمانة بعد ابلاغهما بالبقاء بعد اكمال التراخيص فهذا خرق واضح للقانون".