كشف سبب إزالة نادي الحسين من الهيئة العامة لاتحاد الملاكمة

شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة علي تكليف يوم الأربعاء عن أسباب إزالة عضوية نادي الحسين الرياضي من الهيئة العامة للاتحاد العراقي للملاكمة.

وقال تكليف لوكالة شفق نيوز ان "سبب ازالة عضوية نادي الحسين من الهيئة العامة للاتحاد هو لتجاوزات نائب رئيس النادي وعضو الهيئة العامة لاتحاد الملاكمة عبد الرضا علي بشكل غير معقول وخارج عن الروح الرياضية".

وأضاف ان "علي تجاوز على الاتحاد ورئيسه واعضائه، واتهمنا بشتى الاتهامات الباطلة التي ما انزل الله بها من سلطان".

وتابع تكليف بالقول، "أبلغت رئيس نادي الحسين كامل زغير بدعوته للكف عن تجاوزاته والاعتذار في مواقع التواصل الاجتماعي بغية سحب القرار والذي وعدنا بدوره بذلك لكن لم يتسلم الاتحاد اي اجراء بهذا الشأن".

واشار ان سبب تهجم نائب رئيس النادي على الاتحاد وتجاوزاته المتواصلة، هو لاخفاقه وعدم حصوله على اي منصب في تشكيلة الاتحاد الجديد بعد ان كان بمنصب امين السر بالاتحاد السابق.

وقال تكليف، "إننا في الاتحاد نعمل بمهنية وروح واحدة ولا توجد لدينا اية خلافات ولا خروقات كما يدعي ويتجاوز علينا نائب رئيس نادي الحسين"، مبينا ان "لدينا ملفات سابقة تدينه بشدة سنعرضها في الوقت المناسب للرأي العام بغية توضيح الامور وكشف الخروقات القانونية التي قام بها".

وتابع ان "نادي الحسين من اعز الاندية للاتحاد كونه يمثل شريحة الرياضيين في مدينة الصدر لكن لابد من اتخاذ الاجراء الرادع بحق من يتجاوز ويتطاول على اتحاد مركزي يقود اللعبة على مستوى العراق".