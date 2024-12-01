كشف أسباب تأخير الجولة 10 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة العراقي، محمد عرب، يوم الأحد، عن أسباب انطلاق الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الخميس المقبل.

وقال عرب، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنته أبلغت من قبل لجنة المسابقات لتهيئة الحكام لإدارة مباريات الجولة العاشرة، موضحاً أن "سبب تاخير أربعة أيام لانطلاق الجولة المقبلة جاء بسبب تهيئة بعض الملاعب ومنح مجال أوسع بغية إيصالها إلى الجاهزية".

وأوضح أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم، حريص على أن تظهر الملاعب بأبهى صورة وبشكل متميز يعكس الصورة الجيدة للكرة العراقية".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم وجه، أمس السبت، إلى أندية دوري نجوم العراق لكرة القدم كتابا يلزمهم فيها باستمرار مباريات الدوري خلال فترة مشاركة المنتخب الوطني العراقي في بطولة خليجي 26 المقررة انطلاقها في الكويت يوم 21 من شهر كانون الاول.