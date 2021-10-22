سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كشف آخر تطورات إصابة نجم المنتخب العراقي "ميمي"

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-22T09:58:26+0000
كشف آخر تطورات إصابة نجم المنتخب العراقي "ميمي"

شفق نيوز / أكد لاعب المنتخب العراقي مهند علي "ميمي"، يوم الجمعة، أن عمليته الجراحية الأخيرة التي أجريت له في النمسا لرباطه الصليبي، تكللت بالنجاح.

وقال ميمي لوكالة شفق نيوز، إن "العملية التي أجريت له قبل أسبوع بإشراف أمهر الأطباء في أوروبا، تكللت بالنجاح  التام"، مشيراً إلى أنه بات يشعر بالتحسن التدريجي".

وثمن نجم المنتخب العراقي، دور إدارتي نادي الدحيل القطري ونادي أريس سالونيكا اليوناني، لـ"الوقوف إلى جانبه مادياً ومعنوياً في هذه الظروف"، مشيراً إلى أنه "عُرض على أطباء عبر رحلة إلى لندن، ثم إلى إيطاليا، وأخيرا أجريت له العملية في النمسا بإشراف أفضل طبيب".

وبين ميمي، أنه حالياً يخضع للعلاج الطبيعي بإجراء "3 وحدات تدريبية بحركات بسيطة لتأهيل الإصابة"، لافتاً إلى أن "الطبيب المعالج أكد أن الاصابة ليست خطرة كون عضلاته قوية والشفاء سيكون سريعاً".

ووفقاً لميمي، فإنه سيتمكن من العودة لملامسة الكرة بشكل متكامل بعد خمسة أشهر وأفضل من السابق لخدمة المنتخب الوطني، موضحاً أنه سيعود إلى قطر وسيكمل عملية تأهيله هناك".

related

إصابتان قد تبعدان "ميمي" و"رسن" عن مواجهة لبنان

Date: 2021-10-02 20:01:04
إصابتان قد تبعدان "ميمي" و"رسن" عن مواجهة لبنان

طبيب المنتخب العراقي يكشف عن تطورات إصابة رسن

Date: 2021-09-17 07:29:47
طبيب المنتخب العراقي يكشف عن تطورات إصابة رسن

مدرب ولاعبو العراق يعلقون على تعادل طاجكستان السلبي

Date: 2021-05-24 19:19:32
مدرب ولاعبو العراق يعلقون على تعادل طاجكستان السلبي

العراق يتلقى خسارة قاسية من إيران في التصفيات الآسيوية

Date: 2021-09-07 19:54:28
العراق يتلقى خسارة قاسية من إيران في التصفيات الآسيوية

مهاجم عراقي يتلقى عرضاً أوزبكياً بقيمة 400 ألف دولار

Date: 2019-10-17 15:04:21
مهاجم عراقي يتلقى عرضاً أوزبكياً بقيمة 400 ألف دولار

باسم قاسم: وضع المنتخب العراقي غير مطمئن وابقاء أو تغيير كاتانيتش قرار صعب

Date: 2021-06-25 12:21:34
باسم قاسم: وضع المنتخب العراقي غير مطمئن وابقاء أو تغيير كاتانيتش قرار صعب

الكشف عن طبيعة إصابة الدولي العراقي علي عدنان

Date: 2021-01-13 11:51:19
الكشف عن طبيعة إصابة الدولي العراقي علي عدنان

المنتخب العراقي يتغلب على نظيره الأوزبكي بهدف وحيد

Date: 2021-03-29 14:59:51
المنتخب العراقي يتغلب على نظيره الأوزبكي بهدف وحيد