كشف آخر تطورات إصابة نجم المنتخب العراقي "ميمي"

شفق نيوز / أكد لاعب المنتخب العراقي مهند علي "ميمي"، يوم الجمعة، أن عمليته الجراحية الأخيرة التي أجريت له في النمسا لرباطه الصليبي، تكللت بالنجاح.

وقال ميمي لوكالة شفق نيوز، إن "العملية التي أجريت له قبل أسبوع بإشراف أمهر الأطباء في أوروبا، تكللت بالنجاح التام"، مشيراً إلى أنه بات يشعر بالتحسن التدريجي".

وثمن نجم المنتخب العراقي، دور إدارتي نادي الدحيل القطري ونادي أريس سالونيكا اليوناني، لـ"الوقوف إلى جانبه مادياً ومعنوياً في هذه الظروف"، مشيراً إلى أنه "عُرض على أطباء عبر رحلة إلى لندن، ثم إلى إيطاليا، وأخيرا أجريت له العملية في النمسا بإشراف أفضل طبيب".

وبين ميمي، أنه حالياً يخضع للعلاج الطبيعي بإجراء "3 وحدات تدريبية بحركات بسيطة لتأهيل الإصابة"، لافتاً إلى أن "الطبيب المعالج أكد أن الاصابة ليست خطرة كون عضلاته قوية والشفاء سيكون سريعاً".

ووفقاً لميمي، فإنه سيتمكن من العودة لملامسة الكرة بشكل متكامل بعد خمسة أشهر وأفضل من السابق لخدمة المنتخب الوطني، موضحاً أنه سيعود إلى قطر وسيكمل عملية تأهيله هناك".