كشف حقيقة رفض السعودية منح تأشيرة دخول ليونس محمود

شفق نيوز- بغداد

نفى عضو المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم، رياض هادي، يوم الخميس، ما تم تداوله من أنباء حول رفض السلطات السعودية منح تأشيرة دخول للنائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود.

وأوضح هادي، لوكالة شفق نيوز، أن يونس محمود لم يكن ينوي التواجد مع المنتخب العراقي في السعودية، إذ كان قد اعتذر مسبقاً عن حضور المباريات أمام منتخبي السعودية واندونيسيا.

وأبدى هادي، استغرابه من الأخبار التي انتشرت عبر بعض وسائل الاعلام بشأن هذا الموضوع، مؤكداً أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.