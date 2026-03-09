كشف حقيقة التحفظ على جوازات سفر درجال وأعضاء اتحاد الكرة في السفارة الأميركية

شفق نيوز- بغداد

اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، ان جوازات سفر رئيس واعضاء الاتحاد لم تُسلم إلى السفارة الأميركية في بغداد، نافياً الأنباء التي تحدثت عن التحفظ عليها داخل السفارة.

وقال عضو الاتحاد، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن جوازات سفر رئيس وأعضاء اتحاد الكرة موجودة، ولم يتم تسليمها إلى السفارة الأميركية في العراق حتى الآن، من أجل الحصول على تأشيرات دخول الى الولايات المتحدة، لمرافقة وفد المنتخب في معسكره التدريبي.

وأضاف الزاملي، أن الحاجة إلى السفر انتفت أساساً بعد الغاء المعسكر التدريبي الذي كان من المقرر إقامته في مدينة هيوستن، مستغرباً من تداول هذه المعلومات في بعض وسائل الإعلام بدون التأكد.

وأشار إلى أن وسائل إعلام عراقية روجت أنباء تفيد بأن جوازات سفر أعضاء الاتحاد محتجزة داخل السفارة الاميريكة في بغداد بعد تقديمها للحصول على تأشيرات دخول لمرافقة المنتخب في معسكر هيوستن، وهو أمر غير صحيح.

وختم الزاملي، بالقول إنّ المعسكر التدريبي في الولايات المتحدة أُلغي أساساً، كما أن جوازات السفر لم تُسلم للسفارة منذ البداية.