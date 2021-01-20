بغياب أبرز اللاعبين.. المنتخب العراقي يعسكر في البصرة استعداداً لمباراة الكويت

شفق نيوز/ أعلن المدير الفني للمنتخب العراقي باسل كوركيس، يوم الاربعاء، أن المنتخب سيفتقد ابرز لاعبيه في المباراة التي تجمعه بنظيره الكويتي السبت المقبل.

وقال كوركيس لوكالة شفق نيوز، إن "وفد المنتخب الوطني لكرة القدم سيتوجه الى محافظة البصرة يوم السبت المقبل استعدادا لملاقاة منتخب الكويت ودياً في 27 من الشهر الحالي في البصرة".

وأضاف أنه "بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري الكرة الممتاز سيتوجه الوفد الى البثرة للاقامة في معسكر تدريبي يستمر لغاية انطلاق مباراتنا الودية امام المنتخب الكويتي".

واوضح كوركيس، أن "الفريق سيستعد في البصرة بغياب لاعبين بارزين مثل لكرة علي عدنان ومهند علي وبشار رسن وعلاء عباس"، موضحا ان "لكاتانيتش خيارات اخرى وبدلاء سيسعى من خلالهم تعويض الفريق".

وتضم قائمة منتخبنا الوطني لمباراة الكويت 23 لاعباً، وهم كل من: جلال حسن وفهد طالب ومحمد حميد لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وميثم جبار وعلي فائز وسعد ناطق وأحمد إبراهيم وفيصل جاسم وحسن رائد وضرغام إسماعيل لخط الدفاع ، وأمجد عطوان وهمام طارق ومازن فياض وإبراهيم بايش ومحمد قاسم وحسين علي وشيركو كريم وسجاد جاسم ومراد محمد لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين لخط الهجوم".

من جانبه اكد مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضية في وزارة الشباب والرياضة احمد عودة الموسوي، ان الوزارة وجهت دعوات رسمية لشخصيات مهمة لحضور المباراة الودية التي ستحتضنها ارض البصرة في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "اهم الشخصيات التي تمت دعوتها من قبل وزارتنا ، رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الاسيوي ورئيس الاتحاد القطري ورئيس الاتحاد البحريني، إضافة إلى نجوم الكرة الخليجية وشخصيات فنية واعلامية".

واضاف ان "قنوات تلفزيونية وصحف بالاضافة الى خمسة وسبعون شخص من الكويت سيحضرون الى البصرة لحضور اللقاء الودي ، لافتا الى ان نجمي الكويت السابقين جاسم يعقوب وعبد العزيز العنبري سيترأسان وفد نجوم الكويت السابقين للحضور الى البصرة ومتابعة اللقاء المرتقب".