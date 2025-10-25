"كسر و4 غرز".. تفاصيل حادث سير البعثة العراقية للألعاب الآسيوية بالبحرين

شفق نيوز- المنامة

أكد رئيس البعثة العراقية في دورة الالعاب الآسيوية للشباب المقامة حالياً في البحرين، أحمد حنون، يوم السبت، تعرض عدد من الاداريين المرافقين للبعثة لحادث سير عرضي.

وقال حنون لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع اثناء توجه مجموعة من الاداريين من موظفي اللجنة الاولمبية بمركبة مخصصة الى موقع المنافسات لأداء مهامهم الإدارية".

وأضاف أن "من بين المصابين بالحادث، أحمد صبري الذي تعرض لإصابة في الأنف استدعت أربع غرز، وأسعد لرزيج الذي أُصيب بكسر في يده"، مشددا على انه سيتابع تفاصيل الحادث بشكل مباشر ويتخذ الاجراءات اللازمة في حال ظهور أي اصابات تستدعي اهتماماً اضافياً.