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كسر باليد يبعد حارس الزوراء عن الملاعب أربعة أسابيع

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-11T20:00:00+0000
كسر باليد يبعد حارس الزوراء عن الملاعب أربعة أسابيع

شفق نيوز / أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت لحارس مرمى فريق الزوراء لكرة القدم، علاء گاطع، تعرضه إلى الكسر في يده اليمنى.

وأصيب حارس مرمى الزوراء، إثر التحامه مع مهاجم فريق الصناعات الكهربائية، في المباراة التي إقيمت مساء يوم الخميس، على ملعب النفط ضمن مباريات الدور الـ32 لكأس العراق والتي انتهت بفوز الزوراء بنتيجة (3-0).

وقال عضو ادارة نادي الزوراء، عبد الرحمن رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن "الحارس علاء گاطع تعرض إلى الإصابة في بداية المباراة، وأكمل المباراة مصاباً، فيما سيبتعد عن الملاعب لأربعة أسابيع، وذلك للشفاء من الإصابة التي لحقت به، قبل العودة من جديد للملاعب والذود عن مرمى الزوراء".

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