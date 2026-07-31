كريم حمادي رئيسا.. نادي الكرخ ينتخب إدارة جديدة

شفق نيوز- بغداد

شهدت قاعة نادي الكرخ الرياضي، يوم الجمعة، اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة للنادي، بحضور (176) عضواً.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من: عبد الكريم حمادي، وحيدر علي لازم، ومحمد ابراهيم عبودي ورشيد قيس وعبد المجيد رشيد وكريم محمد علاوي وخليل عبد اللطيف، ومحمود عباس لعضوية الهيئة الادارية الجديدة.

وعقب اعلان النتائج، جرى انتخاب المناصب الادارية، حيث انتخب كريم حمادي رئيساً لنادي الكرخ الرياضي، فيما تولى حيدر علي لازم منصب نائب الرئيس، ومحمد ابراهيم عبودي أميناً للسر، ورشيد قيس أميناً مالياً.

وتخللت مراسم الانتخابات اجواء تنظيمية مميزة، واختتمت بتبادل الدروع التذكارية بين اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ونادي الكرخ الرياضي.