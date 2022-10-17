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كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-17T20:13:34+0000
كريم بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية

شفق نيوز/ توّج النجم الفرنسي كريم بنزيمة مساء الإثنين بجائزة الكرة الذهبية، في حفل أقيم بالعاصمة باريس، ليصبح أول فرنسي يفوز بالجائزة المرموقة التي تنظمها مجلة "فرانس فوتبول" منذ زين الدين زيدان بعد قرابة ربع قرن من الزمن. وجاء هذا التتويج بعد موسم ناجح لبنزيمة رفقة النادي الملكي الذي فاز معه بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ولمع اسمه بشكل لافت في المنافستين.

نال المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، 34 عاما، جائزة الكرة الذهبية الإثنين، لأول مرة في مساره الكروي الحافل بالإنجازات، سواء مع فريقه الأول أولمبيك ليون، أو إلى جانب كبار نجوم الكرة الأوروبية في ريال مدريد، حيث استطاع أن يصنع اسما كبيرا له بفضل أهدافه الجميلة ومراوغاته وتمريراته الذكية.

وبرز اسم بنزيمة في الموسم الماضي، إذ فاز مع الريال بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. وساهم في الإنجازين بشكل فعال وكبير، حيث أنهى الموسم في صدارة الهدافين (27)، ووصافة الممررين الحاسمين (12)، ما وضعه في موقع مميز لإحراز جائزة الكرة الذهبية.

وبهذا الإنجاز، يكون المهاجم الدولي خامس لاعب فرنسي يتوج بالجائزة المرموقة، بعد ريمون كوبا (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان-بيار بابان (1991) وزين الدين زيدان (1998).

ورشح للجائزة 30 لاعبا بينهم رأس حربة برشلونة البولوني روبرت ليفاندوفسكي، كما ضمت قائمة المرشحين، التي تغيب عنها ميسي ونيمار، النرويجي إرلينغ هالاند المتألق مع مانشستر سيتي هذا الموسم، نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي، والبلجيكي كيفن دي بروين.

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