كريم: استفدنا من المعسكرات والمباريات الودية الست ونحترم منتخب بروناي

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الأربعاء، مباريات التصفيات الاسيوية للمجموعة الثامنة في مدينة "بوريرام" التايلاندية التي تضم الى جانب العراق منتخبات: تايلاند، والفلبين، وبروناي.

ويواجه منتخب شباب العراق على ملعب "بوريرام" نظيره منتخب بروناي اليوم ضمن الجولة الاولى من منافسات تصفيات كأس آسيا دون 20 عاماً التي تستضيفها تايلاند.

وقال نديم كريم المدير الفني للمنتخب لوكالة شفق نيوز، ان لاعبي منتخبنا جاهزون للقاء اليوم وقد انهو امس اخر وحداتهم التدريبية بروحية عالية .

واضاف "اننا نحترم منتخب بروناي وجميع منتخبات مجموعتنا التي تضم ايضاً تايلاند والفلبين"، مردفا بالقول إن "الجهاز الفني وضع خطته من أجل اللعب بأسلوب يتناسب مع كل منتخب من منتخبات مجموعتنا في التصفيات الآسيوية".

وبيّن كريم أن المنتخب استفاد من معسكراته التدريبية، ولاسيما قد توفر فيها كل وسائل النجاح وخاض ست مباريات تجريبية خلال شهرين تمكن الجهاز الفني من خلالها الوقوف على مكامن القوة والضعف للفريق ويستفيد منها في المباريات الرسمية.