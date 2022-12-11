كريستيانو رونالدو يودع كأس العالم بحزن شديد: كان حلماً جميلاً

شفق نيوز/ ودّع نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، يوم الاحد، مونديال قطر 2022 ببيان شديد الحزن، وفيما أكد أنه قدّم كل ما لديه للفوز بكأس العالم، أشار إلى أنه خسر "حلماً جميلاً".

وقال رونالدو الفائز لخمس مرات بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب، في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز "الفوز بكأس العالم كان أكبر حلم في مسيرتي، فزت بالعديد من الألقاب بما في ذلك مع البرتغال ولكن وضع اسم البرتغال على رأس كرة القدم كان أكبر أحلامي، قاتلت من أجل ذلك.. حاربت من أجل الحلم".

وأضاف "لعبت خمس بطولات على مدار 16 عاماً مع اللاعبين العظماء وبدعم شعبنا، قدمت كل ما لدي.. لم أتخلى عن الحلم أبداً، للأسف انتهى الحلم بالأمس".

وختم بالقول "أريد أن يعرف الجميع أن هناك الكثير من الأحاديث ولكن تركيزي على البرتغال لم يتغير، كنت دائماً اقاتل من أجل الجميع ولم أدير ظهري لزملائي وبلدي، ليس هناك الكثير لاقوله، شكرًا البرتغال، شكراً قطر.. كان حلماً جميلا".

وأقصي المنتخب البرتغالي من الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم أمام المنتخب المغربي مساء أمس السبت بنتيجة 1-0.