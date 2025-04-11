كريستيانو رونالدو يفاجئ العالم ويدخل عالم السينما بـ3 أفلام

شفق نيوز/ كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، يوم الجمعة، عن دخوله رسمياً عالم صناعة السينما، بإطلاق استوديو أفلام جديد يحمل اسم UR•MARV.

وأعلن رونالدو، عن المشروع عبر مقطع فيديو ترويجي نشره على حسابه الرسمي بمنصة "أكس"، مؤكداً أن الاستوديو يمثل خطوة جديدة ضمن استثماراته المتنوعة، التي باتت تشمل الرياضة والعقارات والمطاعم والإعلام، إلى جانب أحدثها "السينما".

ويهدف المشروع إلى دمج التكنولوجيا المتطورة مع فن السرد السينمائي بأساليب مبتكرة، بحسب بيان صادر عن الشريكين، في وقت أعلن فيه استوديو UR•MARV أن الثنائي أنجزا بالفعل إنتاج فيلمين من نوع "الأكشن"، ويجري التحضير لإنتاج فيلم ثالث ضمن سلسلة من الأعمال السينمائية المنتظرة، على أن يتم الكشف عن تفاصيل الفيلم الأول قريباً.

ويمثل هذا المشروع أول تجربة لرونالدو في قطاع الأفلام والترفيه، في خطوة تُضاف إلى استثماراته المتزايدة في القطاعات غير الرياضية، والتي تشمل تأسيس شركة إعلامية في البرتغال، ومصنعاً للخزف، إلى جانب امتلاكه نادياً لرياضتي التنس والبادل في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وكان رونالدو قد صرّح في وقت سابق برغبته في التوسع بمجالات الأعمال بعد مسيرته الكروية، قائلاً: "أتطلع إلى مشاريع جديدة في مجال الأعمال"، في إشارة إلى تحضيراته المبكرة لما بعد اعتزال كرة القدم، لا سيما بعد بلوغه سن الأربعين.