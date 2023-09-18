كريستيانو رونالدو يتسبب بتظاهرة حاشدة في إيران والنصر السعودي يلغي وحدته التدريبية

شفق نيوز/ اضطر فريق النصر السعودي اليوم الاثنين إلى إلغاء وحدته التدريبية في ايران بسبب الجماهير الايرانية الذي توافدت بكثافة غير طبيعية لرؤية النجم البرتغالي والمحترف بصفوف نادي النصر كريستيانو رونالدو.

ويحل نادي النصر ضيفًا على نادي برسبوليس الإيراني في ملعب أزادي، في مستهل مباريات الفريقين في مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وتقام مباراة النصر ضد برسبوليس في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال آسيا هو يوم غد الثلاثاء 19 سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت بغداد.

وحظي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران حيث هتفت الجماهير باسمه ولوّحت له، عشية خوض فريقه الثلاثاء مباراة ضد بيرسيبوليس الإيراني ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولن يكن بمقدور جماهير بيرسيبوليس مشاهدة رونالدو (38 عاماً) في أرضية ملعب أزادي في طهران الذي يتسع لمئة ألف متفرج نظراً لمنع الجمهور من حضور مباراة واحدة في المسابقات الآسيوية.

وصل لاعبو النصر إلى طهران وسط حراسة أمنية شديدة من "وحدة النخبة" المتخصّصة في الزيارات الرئاسية، بحسب ما أشار موقع "فارزيش 3" الإيراني الرياضي، فيما يُعدّ حضور رونالدو إلى إيران الأول في تاريخه.