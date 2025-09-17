كريستيانو رونالدو في العراق.. هل يتكرر سيناريو العام الماضي؟

شفق نيوز- بغداد

كشف نائب رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء السابق غيث عبد الغني، يوم الأربعاء، عن تلقي إدارة النادي قائمة رسمية من النصر السعودي بأسماء الوفد المتوجه إلى بغداد، مؤكداً أنها تضم أكثر من 100 شخص بينهم النجم العالمي كريستيانو رونالدو.

وقال عبد الغني، لوكالة شفق نيوز، إن "وجود رونالدو في العراق سيكون له شأن وتأثير كبيرين"، مبيناً أن "هذا الأمر سيسعد العراقيين كثيراً".

وشهد العام الماضي جدلاً حول مشاركة النجم كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه مع نادي الشرطة العراقي في بغداد، إذ كان متوقعاً حضوره ضمن قائمة اللاعبين المسافرين، إلا أن نادي النصر أعلن قبل ساعات قليلة من موعد السفر فريقهم، غياب اللاعب عن المباراة بشكل مفاجئ.

وأرجع نادي النصر الرياضي، سبب غياب نجم الكرة كريستيانو رونالدو عن السفر إلى العراق حينها إلى إصابته بـ "وعكة صحية".

وأثار غياب النجم البرتغالي استياء الجماهير العراقية، الأمر الذي دفع كريستيانو رونالدو إلى توجيه رسالة لمشجعيه في العراق، عبر خاصية "ستوري" في منصة "إنستغرام"، كتب فيها: "أتمنى لزملائي في الفريق كلّ التوفيق في المباراة، ورسالة خاصة لجميع مشجعيني في العراق، آمل أن أراكم جميعاً قريباً".

وأوقعت القرعة نادي الزوراء العراقي في المجموعة الرابعة الى جانب النصر السعودي، استقلال دوشنبه الطاجيكي، وگوا الهندي في بطولة أندية آسيا 2.

وتضم البطولة التي تعد الثانية حسب تصنيف الاتحاد الآسيوي بعد دوري أبطال آسيا للنخبة، 32 فريقاً وتقام بنظام الفصل بين الشرق والغرب في الأدوار الأولى بواقع 16 فريقاً في كل منطقة.