كريستيانو "الصغير" يعود إلى ريال مدريد

شفق نيوز / فجر كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مفاجأة من العيار الثقيل، بعودته إلى صفوف ريال مدريد (فئة الشباب) مجددا.

وارتبط كريستيانو جونيور دائما بانتقالات والده، حيث رحل معه من ريال مدريد لصفوف يوفنتوس، ومنه إلى مانشستر يونايتد.

وأثار هذا النبأ جدلا كبيرا في إسبانيا، خاصة أنه قد يشير إلى احتمالية عودة "الدون" إلى ريال مدريد مجددا.

ويرتبط اسم رونالدو مؤخرا بالانتقال لصفوف النصر السعودي في صفقة مجانية، إلا أن خطوة انضمام نجله لريال مدريد، قد تقلب كل الموازين في الفترة المقبلة.

وقضى رونالدو 9 سنوات داخل ريال مدريد حقق فيها العديد من البطولات بجانب الإنجازات الفردية، قبل أن يقرر الرحيل إلى يوفنتوس عام 2018.