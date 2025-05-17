كريستال بالاس يصنع التاريخ ويحقق كأس الاتحاد الانكليزي على حساب السيتي

شفق نيوز/ توج فريق كريستال بالاس بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي على حساب مانشستر سيتي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ويمبلي، بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل إيزي الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 16 بعد تسديدة قوية سكنت الشباك.

ورفض عمر مرموش هدف التعادل بعدما احتسبت ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي أهدرها اللاعب المصري إذ تصدى لها هندرسون ببراعة.

ويعد هذا اللقب الأول لفريق كريستال بالاس بعدما فقد فرصة التتويج باللقب مرتين 1990 و2016.

كريستال بالاس كان قد صعد إلى هذا الدور بعدما تخطى عقبة أستون فيلا، بينما انتصر مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست في الدور نصف النهائي.