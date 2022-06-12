كرويون يلقون باللائمة على سوكوب: مدرب الأولمبي العراقي غير مقنع

شفق نيوز/ تباينت آراء المدربين والمراقبين للمنتخبات الكروية العراقية بعد خسارة المنتخب الاولمبي العراقي أمام الاولمبي الاوزبكستاني بالضربات الترجيحية.

استطلعت وكالة شفق نيوز آراء عدد من اللاعبين الدوليين السابقين ، عن سبب خسارة الاولمبي وخروجه من بطولة آسيا تحت 23 بعد الخسارة الاخيرة امام الاولمبي الاوزبكستاني، وعن رأيهم بقيادة المدرب سوكوب للمنتخب.

وقال اللاعب الدولي السابق نعيم صدام لوكالة شفق نيوز؛ إن "علينا التفكير جيداً سيما بعد خروجنا من المنافسات لبناء منتخبات قوية قادرة على مجاراة الفرق التي بدأت تتطور بشكل كبير وهذا ما لاحظناه بالمستوى الكبير الذي يتمتع به المنتخب الأوزبكي".

واضاف ان "منتخبنا الاولمبي أخفق في تجاوز المنتخب الاولمبي الأوزبكي رغم انه لعب أمامنا بعشرة لاعبين لكن البناء الصحيح كان واضحاً على المنتخب الاوزبكي".

وشدد على ضرورة البناء الصحيح للاعب العراقي، موضحاً ان "الدوري القوي ينتج لنا لاعبين على مستوى عال لتكوين منتخبات قوية سيما وان العراق يمتلك مواهب وإمكانيات زاخرة".

وبشأن المدرب سوكوب؛ أكد صدام ان "مدرب منتخبنا الاولمبي سوكوب ومن خلال مشواره مع المنتخب كان اداءه مقبولاً نوعما باستثناء بعض السلبيات التي رافقت عمله الفني مع المنتخب الأولمبي".

من جانبه؛ قال اللاعب الدولي السابق والمدرب مؤيد جودي لوكالة شفق نيوز؛ إن "مدرب منتخبنا الاولمبي كان غير مقنعاً في ادارة المنتخب ولا يلبي الطموح ، وتوقع أن يقيله الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد خروجنا من البطولة".

واضاف ان "سوكوب لم يتمكن من قراءة المباراة وكان متخوفا من الهجوم على الخصم ولم يكن شجاعاً في اتخاذ قرارات فنية حاسمة رغم أن المنتخب الاوزبكي كان يلعب بعشرة لاعبين أمامنا".

واشار الى ان المنتخب الاولمبي يمتلك لاعبين جيدين لكن المدرب لم يوفق في توظيفهم وقيادتهم بالشكل الصحيح مما جعلنا نخسر في اللقاء الأخير ونخرج من البطولة رغم الفرصة الكبيرة التي كانت متاحة لنا".

من ناحيته؛ حمّل اللاعب الدولي السابق فريد مجيد المدرب سوكوب؛ الخسارة والخروج من البطولة، وقال "هذا ما تكلمت به قبل الدخول الى النهائيات الاسيوية".

وأضاف في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ ان "المنتخب الاولمبي العراقي هيء له أفضل الظروف وأُعد على أفضل حال".

ولفت مجيد إلى أن "مدرب المنتخب كان غير موفقاً ويحتاج الى الشجاعة التي افتقدها وانا مع إقالته وعدم تجديد عقده".