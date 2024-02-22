كروس يكسر اعتزاله الدولي ويعلن جاهزيته لتمثيل ألمانيا

شفق نيوز/ أعلن لاعب الوسط الألماني المخضرم، توني كروس، يوم الخميس، عودته عن اعتزاله الدولي مع منتخب ألمانيا، معبراً عن جاهزيته لحمل ألوان "دي مانشافت" بدءاً من مارس/آذار المقبل.

وكتب كروس، في حسابه على "إنستغرام": "سألعب مع ألمانيا مرّة أخرى بدءاً من مارس/آذار المقبل، لماذا؟ لأن المدرّب الوطني طلب مني ذلك، أنا متأكد أن هذا الفريق بمقدوره القيام بأمور مميزة في كأس أوروبا".

وكان لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، قد فتح الشهر الماضي إمكانية عودته إلى صفوف ألمانيا: أنا بصدد التفكير في المنتخب الوطني. هناك إمكانية، نعم، لكننا سنرى، تماما كما هو الحال بالنسبة للتمديد مع ريال مدريد. في الوقت الحالي، لا أعرف".

وتطرق مدرّب المنتخب يوليان ناغلسمان، في ديسمبر الماضي إلى إمكانية استدعاء لاعب الوسط البالغ من العمر 34 عاما والذي اعتزل اللعب الدولي بعد كأس أوروبا صيف 2021، في أفق الاستفادة من خبراته في كأس أوروبا التي تستضيفها بلاده الصيف المقبل.