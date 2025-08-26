كرواتي بصفوف دهوك وعُماني مع الكرمة والشرطة يفشل بضم النعيمات

شفق نيوز- بغداد

ضم نادي دهوك بشكل رسمي لصفوف فريقه الكروي المدافع الكرواتي إيفان نوفوسيليج، قادماً من بنجاب الهندي لتمثيله لموسم كروي واحد.

بينما تعاقد لاعب المنتخب العُماني الدولي جميل اليحمدي، مع نادي الكرمة لثمثيل فريقه الكروي في الموسم المقبل.

وتعاقد نادي أربيل مع اللاعب الشابلاس هماوندي، لتعزيز صفوفه بخط الوسط وتمثيل الفريق للموسم المقبل.

كما أعلنت ادارة نادي الشرطة عن غلقها ملف التعاقد مع نجم الكرة الاردنية يزن النعيمات، بعد أن كان قريباً جداً من تمثيل القيثارة الموسم المقبل.