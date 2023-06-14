كرواتيا إلى نهائي دوري الأمم برباعية أمام هولندا

شفق نيوز/ حقق منتخب كرواتيا فوزا دراميا على حساب هولندا بنتيجة (4-2)، اليوم الأربعاء، في المباراة التي احتضنها ملعب فينورد في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

رباعية كرواتيا جاءت عن طريق أندريه كراماريتش (ركلة جزاء)، ماريو باساليتش، برونو بيتكوفيتش ولوكا مودريتش (ركلة جزاء) في الدقائق (55، 72، 98 و117)، فيما أحرز ثنائية هولندا دونيل مالين ونوا لانج (ق 34 و90+6).

وبذلك، تأهل منتخب كرواتيا للمباراة النهائية، منتظرا الفائز بين إسبانيا وإيطاليا غدا الخميس، لمواجهته يوم الأحد المقبل، فيما سيلتقي الخاسر مع هولندا لتحديد صاحب المركز الثالث.