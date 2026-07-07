كرواتيا ترفع شكوى ضد "فيفا" بسبب البرتغال

شفق نيوز- زغرب

قرر منتخب كرواتيا، يوم الثلاثاء، رفع شكوى ضد "فيفا" وبروتوكول استخدام تقنية الفيديو، بسبب "حرمانه" من التأهل بسبب عدة قرارات تحكيمية اعتبرها المنتخب "غير مفهومة".

وأصبح هدف يوشكو غفارديول، الذي أُلغي في النهاية بعد تدخل تقنية الكرة الذكية، وذلك بعد أن كان سيذهب بالمباراة إلى الوقت الإضافي محور غضب الاتحاد الكرواتي لكرة القدم.

وأوضح فيفا أن المستشعر التقني المدمج في الكرة رصد ملامسة شعر إيغور ماتانوفيتش، مما أدى إلى احتساب تسلل وإلغاء هدف التعادل لكرواتيا في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع، إلا أن هذا التبرير لم يُقنع اتحاد كرواتيا لكرة القدم.

وتواصل الاتحاد الكرواتي لكرة القدم رسميًا مع فيفا للحصول على توضيحات مفصلة، ​​فيما يدرس اتخاذ إجراءات إضافية بما في ذلك الطعن في القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية لإبطال نتيجة المباراة حتى وإن كان من المستحيل إلغاء النتيجة

ويأتي هذا بعد اثارة الاتحاد الكرواتي لكرة القدم آخر القضايا الجدلية المتعلقة بأخطاء الحكام وطريقة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) في منافسات كأس العالم 2026، التي تستمر حتى الـ19 من تموز/ يوليو الجاري.

وبجانب قضية إلغاء البطاقة الحمراء للاعب الأميركي فولارين بالوغون ورفع عقوبة إيقافه ليشارك في مباراة بلجيكا بدور الستة عشر، اندلعت قضية جديدة أثارت جدلاً واسعاً والتي تتعلق بمباراة كرواتيا والبرتغال، مما زاد من ضعف موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويجري إعداد شكوى رسمية إلى جياني إنفانتينو ضد الفيفا، إذ لا يكتفي الاتحاد الكرواتي لكرة القدم بالطعن في بعض قرارات الحكم النرويجي إسبن إسكاس، بل ينتقد بالدرجة الأولى الطريقة التي اتُخذت بها.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد، توميسلاف باكاك، الموقف الرسمي للاتحاد الكرواتي لكرة القدم بعبارات حازمة.

ووجّه الاتحاد الكرواتي لكرة القدم رسالةً إلى رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، يُعرب فيها عن خيبة أمله الشديدة واعتراضه على نتيجة مباراة البرتغال، ليس بسبب قرارات التحكيم بحد ذاتها، إذ يُمكن مناقشة هذه القرارات بعد كل مباراة، بل بسبب الإجراءات التي أدت إليها.