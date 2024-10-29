أكرم عفيف يتوج بجائزة أفضل لاعب فى آسيا 2023

شفق نيوز/ توج النجم القطري أكرم عفيف، لاعب نادى السد، بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2023، خلال حفل الحفل السنوى للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتوزيع الأفضل فى القارة الصفراء لعام 2023، الذي أقيم اليوم الثلاثاء، في سيول عاصمة كوريا الجنوبية.

وحصد عفيف جائزة أفضل لاعب فى آسيا 2023، متفوقا على الأردني يزن النعيمات بالإضافة إلى الكوري سيول يونج وو.

وأصبح النجم القطري أكرم عفيف أول لاعب من بلاده يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين، بعد نسخة 2019.

وقاد عفيف مشوار قطر المُذهل خلال دفاعها عن لقب كأس آسيا في وقت سابق من هذا العام، وحصل على جائزة أفضل لاعب وجائزة الهدّاف.

كما تم اختياره كأفضل لاعب في دوري نجوم قطر بعد مساعدة فريقه السد في الفوز بلقب الدوري للمرة السابعة عشرة وهو رقم قياسي.

وأصبح النجم القطرى ثالث لاعب يفوز بالجائزة أكثر من مرة بعد الياباني هيديتوشي ناكاتا (1997، 1998)، والأوزبكي سيرفر دجيباروف (2008، 2011).

يذكر أن سالم الدوسري نجم الهلال ومنتخب السعودية هو آخر لاعب يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا بنسخة 2022، خلال حفل الجوائز السنوي الذي أقيم في قطر.

وأمس الاثنين، كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب للعام 2023، والتي خلت من أي لاعب عراقي.