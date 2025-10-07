كركوك تمثل العراق في بطولتين دوليتين للمصارعة

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، مساء اليوم الثلاثاء، أن نادياً كركوكياً سيمثل العراق في بطولتين دوليتين للعبة بمدينة الإسكندرية المصرية.

وقال نائب رئيس الاتحاد مهدي إسماعيل، لوكالة شفق نيوز، إن "وفد نادي الثورة الكركوكي غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى مدينة الإسكندرية المصرية استعداداً للمشاركة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمتقدمين، وبطولة الأندية العربية للمصارعة الحرة والرومانية للناشئين".

وأشار إلى أن الفريق "سيكون تحت قيادة المدربين محمد ناظم، وشوقي فرج، كما أن فريق الثورة يضم نخبة من أبرز المصارعين الذين سيلاقون أبطالاً عرباً ودوليين".

وأوضح أن "بطولة إبراهيم مصطفى تُعد من المحافل الدولية المهمة التي تسهم في تطوير إمكانات المصارعين من خلال الاحتكاك المباشر مع مدارس فنية متقدمة في اللعبة، الأمر الذي يعزز من خبرات لاعبينا ويرفع من مستواهم الفني".

وأعرب إسماعيل عن ثقته بقدرة المصارعين العراقيين على تقديم أداء مميز وتحقيق نتائج مشرفة تعكس تطور المصارعة العراقية وتليق باسم العراق في هذا الاستحقاق العربي والدولي.