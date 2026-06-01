كركوك تستضيف "أولمبياد العراق" للشطرنج منتصف حزيران

تستعد محافظة كركوك لاحتضان بطولة "الأولمبياد العراقي" للشطرنج (بطولة الجمهورية لفرق المحافظات) خلال الفترة من 11 إلى 15 حزيران/ يونيو الجاري، بمشاركة واسعة تمثل مختلف المحافظات العراقية، في حدث يُعد من أبرز البطولات المحلية المعتمدة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للشطرنج.

وأعلن الاتحاد العراقي للشطرنج أن البطولة ستقام بالتعاون مع فرع الاتحاد في كركوك وبرعاية محافظ كركوك محمد سمعان أخو محمد، مبيناً أن لكل محافظة حق المشاركة بفريق واحد، فيما يحق للمحافظة المستضيفة إشراك فريقين.

وبحسب تعليمات البطولة، يتكون كل فريق من أربعة لاعبين أساسيين ولاعبين احتياط، على أن يقتصر تمثيل المحافظة على اللاعبين المنتمين إليها وفق السكن الفعلي أو محل الولادة، فيما تتحمل اللجنة المنظمة نفقات مشاركة أربعة لاعبين من كل محافظة.

وقال رئيس اتحاد الشطرنج في كركوك سامي البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن المحافظة أكملت استعداداتها الفنية والتنظيمية لاستضافة المنافسات بالتنسيق مع الاتحاد العراقي للشطرنج، مؤكداً توفير جميع المستلزمات اللازمة لإنجاح الحدث الرياضي.

وأضاف أن البطولة تمثل فرصة مهمة لتطوير لعبة الشطرنج واكتشاف المواهب الشابة، فضلاً عن تعزيز التواصل والتنافس الرياضي بين لاعبي المحافظات، مشيراً إلى أن كركوك تسعى لتقديم نسخة مميزة تليق بمكانتها في احتضان البطولات الوطنية.

وستقام المنافسات وفق النظام السويسري بواقع تسع جولات، مع اعتماد نتائجها ضمن تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج، فيما حُدد زمن اللعب بـ70 دقيقة لكل لاعب مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة.

كما حدد الاتحاد التاسع من حزيران موعداً أخيراً لتأكيد المشاركة، على أن يُعقد الاجتماع الفني ظهر يوم 11 حزيران، وتبدأ الجولة الأولى مباشرة بعد انتهائه، فيما بلغ رسم الاعتراض على قرارات الحكام 100 ألف دينار يُعاد إلى مقدّم الطلب في حال ثبوت صحة الاعتراض.

من جهة أخرى، تنطلق غدا الثلاثاء بطولة الرافدين الثانية بالشطرنج، التي تستمر لغاية السابع من حزيران/ يونيو في العاصمة بغداد.

وقال رئيس اتحاد الشطرنج العراقي ظافر عبد الأمير، لوكالة شفق نيوز، إن منافسات البطولة ستقام على قاعة فندق إنتر ببغداد، لافتاً إلى أن الجولة الاولى تنطلق في الساعة الرابعة من مساء يوم غد الثلاثاء فيما سيكون موعد الجولة الأخيرة في الساعة التاسعة صباحاً من يوم الاحد الموافق السابع من حزيران/ يونيو الحالي.

واضاف عبد الأمير، أن اتحاد اللعبة كان حريصاً على اقامة هذه البطولة المهمة، والتي يشارك فيها نخبة ابطال اللعبة من الرجال والنساء، موضحاً أن الهدف منها البطولة تطوير امكانيات اللاعبين الشباب، حيث وضع الاتحاد خططا استراتيجية تسهم في رفع مهارات اللاعبين الذي تنتظرهم مشاركات عديدة في البطولات العربية والقارية والعالمية المقبلة.

وتابع: "جوائز قيمة ستقدم الى الفائزين الأوائل، تقدر بمليوني دينار ستوزع على اللاعبين الحاصلين على المراكز السته الأولى، وهناك جائزة ستقدم الى افضل لاعب شاب وافضل لاعبة".