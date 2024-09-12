كركوك تستضيف دوري كرة اليد الممتاز للسيدات

شفق نيوز/ أعلن نادي الفتاة الرياضي في محافظة كركوك، يوم الخميس، أن المحافظة ستستضيف بطولة العراق لكرة اليد، والتي ستنطلق يوم غدٍ بمشاركة خمسة أندية رياضية.

وقالت رئيسة النادي زينب السعدون لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد قرر إناطة مهمة استضافة دوري السيدات الممتاز للعبة إلى محافظة كركوك للمرة الثانية على التوالي".

وأضافت أن "الدوري للموسم 2024/2025 سيشهد مشاركة خمسة أندية هي: أربيل، شهربان من ديالى، النجمة من الديوانية، سولاف من كركوك، بالإضافة إلى نادي فتاة كركوك الذي سيستضيف منافسات الدوري إلى جانب نادي سولاف".

وتابعت السعدون أن "الاجتماع الفني الذي عقد في مقر الاتحاد ببغداد منح كركوك حق استضافة منافسات الدوري، الذي سينطلق يوم غدٍ الجمعة".

ودعت إدارة نادي فتاة كركوك في الوقت ذاته، "القائمين على شؤون الرياضة في المحافظة والجماهير الرياضية لدعم الدوري بشكل عام وحامل لواء المحافظة بشكل خاص، متمنين لجميع الفرق المشاركة والاتحاد النجاح والتوفيق في أن تكون المنافسات نموذجية في كل شيء".