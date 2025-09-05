كركوك تستضيف بطولة الدوري العراقي للمتقدمين بالريشة الطائرة

شفق نيوز- بغداد

أعلن مدرب المنتخب العراقي للريشة الطائرة، صلاح مهدي، يوم الجمعة، أن محافظة كركوك ستحتضن بطولة الدوري لفئة المتقدمين في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال مهدي لوكالة شفق نيوز، إن "هذه البطولة ستكون فرصة مهمة لاختيار لاعبي المنتخب الجدد ضمن خطة تطوير الأداء والاستعدادات للاستحقاقات الخارجية المقبلة، وقد تم إبلاغ الأندية المشاركة لتهيئة جوانبها الاستعدادية لبطولة دوري العراق للموسم الجديد".

وفي جانب آخر، أكد مدرب المنتخب أن "الاتحاد وبالتعاون مع الجهاز الفني سيضع برنامجاً تدريبياً متكاملاً لمنتخب الفئات العمرية استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في مدينة أربيل خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل".

وبيّن مهدي أن "البطولة ستخصص لفئتين عمريتين هما، دون 15 سنة ودون 17 سنة، بمشاركة منتخبات ست دول هي، العراق، والبحرين، والأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين".