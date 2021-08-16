كركوك تحتضن سيدات الكرة العراقية ومواجهات ودية في معسكر تدريبي

شفق نيوز/ أكدت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الاثنين، ان منتخب الشابات للساحات المكشوفة لكرة القدم سيدخل معسكراً تدريبياً في محافظة كركوك يستمر لمدة سبعة أيام يخوض خلالها عدداً من المباريات الودية.

وقال عادل عبد القادر مدرب المنتخب العراقي النسوي لكرة القدم لوكالة شفق نيوز؛ إن "المنتخب سيقيم معسكره التدريبي في محافظة كركوك وذلك استعدادا للبطولات والاستحقاقات المقررة ضمن منهاج انشطة منتخبنا الوطني النسوي للشابات".

واوضح ان "المعسكر يبدأ في الثامن عشر من الشهر الحالي ويستمر لغاية الخامس والعشرين منه وستقام خلاله عدد من المباريات الودية مع فرق من كركوك واربيل والسليمانية".

وأشار عبدالقادر إلى انه يسعى من خلال المعسكر والمباريات التجريبية أن يخلق الانسجام بين اللاعبات والتعرف على نقاط الضعف في صفوف الفريق ومعالجتها فضلا عن اختيار الأفضل للفريق.