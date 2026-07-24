كركوك تحتضن بطولتي اليد وخماسي الرواد

شفق نيوز- كركوك

احتضنت محافظة كركوك منافسات بطولة المراكز التخصصية لكرة اليد، التي تنظمها اللجنة المؤقتة للاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد، بالتعاون مع مديرية شباب ورياضة كركوك، بمشاركة أربعة مراكز تخصصية تمثل محافظات ديالى وصلاح الدين وواسط وكركوك.

وقال مدير مديرية شباب ورياضة كركوك، عدي عواد، لوكالة شفق نيوز، إن البطولة تختتم يوم غد السبت بإقامة المباريات المتبقية، مبيناً أن المنافسات تشهد أجواءً تنافسية بين الفرق المشاركة التي قدمت مستويات فنية متقاربة.

وأضاف أن نتائج مباريات الدور الثاني، التي أقيمت اليوم الجمعة، أسفرت عن فوز مركز ديالى على مركز كركوك بنتيجة (35-13)، فيما حقق مركز واسط الفوز على مركز صلاح الدين بنتيجة (30-11).

وفي سياق رياضي آخر، تحتضن محافظة كركوك منافسات البطولة العربية لخماسي كرة القدم للرواد، التي تقام في قاعة "شباب كركوك" المغلقة، بإشراف شعبة التربية البدنية والرياضية.

وأوضح عواد، أن البطولة تستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أربعة منتخبات عربية هي العراق وفلسطين والأردن وسوريا، مشيراً إلى استمرار المنافسات بين الفرق المشاركة، على أن تختتم فعالياتها مساء يوم غد السبت.